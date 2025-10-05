“منشآت” تنظّم لقاء الابتكار وصناعة القيمة المضافة في قطاع القهوة بجدة

البلاد (جدة)
نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بمركز دعم المنشآت في جدة اليوم، ملتقى الابتكار وصناعة القيمة المضافة في قطاع القهوة، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين، والمستثمرين ورواد الأعمال.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز ارتباط رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالجهات الممكنة والمستثمرين في قطاعي صناعة القهوة والقيمة المضافة، إلى جانب تعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح آفاق التعاون مع شركاء المنظومة والجهات ذات العلاقة.
وتناول اللقاء الابتكارات في الاقتصاد الزراعي وتبني الممارسات المستدامة في الزراعة، والاقتصاد الدائري لتحويل المخلفات إلى طاقة ومنتجات جديدة، تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل تكاليف الإنتاج التي تزيد من إيرادات الاستثمار في تجارة القهوة.
كما ناقش اللقاء، ضمان الاستدامة لرواد الأعمال، وتحسين ظروف مزارعي البن، ورفع الوعي بأهمية التعاون ودمج الابتكارات في سبيل استثمار مستقبل القهوة أكثر مرونة، والتي تمنح صغار المزارعين والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب رواد الأعمال التنمية المستدامة، مما يدعمهم لتحقيق إنتاجية وجودة أفضل، وتقديم تجارب جديدة للمستهلكين.