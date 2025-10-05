مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل ملهم.. إطلاق بوابة لتعزيز الوعي بعلوم الفضاء

البلاد (الرياض)

أطلقت وكالة الفضاء السعودية أمس، عبر موقعها الرسمي، بوابة “فضاء المعرفة” الرقمية تحت شعار”اكتشف آفاق الكون”؛ بهدف نشر الوعي وتوسيع دائرة المعرفة بعلوم الفضاء، تزامنًا مع فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025، الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويًا خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، لتسليط الضوء على دور الفضاء في خدمة التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الإنسان.

يأتي إطلاق البوابة استكمالًا لجهود وكالة الفضاء السعودية في نشر الوعي وتعزيز الثقافة العلمية بالمجتمع، من خلال مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل ملهم ومبدع، وترسخ مكانة المملكة في قطاع الفضاء على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس توجهات رؤية المملكة 2030 في تمكين الإنسان واستثمار الطاقات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية.

وتُعد البوابة منصة معرفية متخصصة، صُممت لتبسيط مفاهيم الفضاء وتقديم مصادر متنوعة لجميع الفئات العمرية. وتتضمن ثلاثة أقسام رئيسة هي: مصادر توعوية وتشمل مكتبة متكاملة تضم مواد قابلة للتصفح والتحميل تضم مطبوعات وصور وتصاميم وعروضًا تعليمية، إضافة إلى محتوى تفاعلي مثل المسابقات والملصقات والأنشطة التعليمية المبسطة.

وتشمل موسوعة الفضاء، مجموعة مقالات مبسطة وشاملة تغطي موضوعات متنوعة؛ مثل كروية الأرض والمريخ والحطام الفضائي، تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة العلمية لدى القراء، أما مرئيات تثقيفية فتشمل محتوى مرئيًا، يضم فيديوهات توعوية تسهم في تبسيط المفاهيم العلمية وإيصالها بطريقة مشوقة لجميع أفراد المجتمع، ويمكن للمهتمين زيارة البوابة عبر الرابط الإلكتروني: https://ssa.gov.sa/space.