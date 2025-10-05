مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: أكثر من 600 متحدث و20 رئيس دولة يشاركون في النسخة التاسعة من مؤتمر (FII9)

البلاد (الرياض)
أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) اليوم أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة (FII9)، سيستضيف عددًا غير مسبوق من المشاركين يتجاوز 600 متحدث بارز و20 رئيس دولة.
وتمثل هذه المشاركة التجمع الأكبر والأكثر تأثيرًا منذ تأسيس المؤسسة، مما يؤكد مكانة المؤتمر منصة عالمية رائدة للحوار والعمل فيما يخص الاستثمار، والابتكار، والتقدم العالمي.
ويُعقد المؤتمر في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025م، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، بمشاركة قادة عالميين، ومستثمرين، وواضعي سياسات، ورؤساء شركات، ومبتكرين، وصُنّاع تغيير، بهدف استكشاف حلول تعزز الازدهار المشترك عالميًا.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس المكلَّف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: ” إن الازدهار هو الطموح المشترك للأمم والاقتصادات والأفراد على حد سواء، وحضور أكثر من 600 متحدث و20 رئيس دولة يعكس مدى الإلحاح والالتزام بصياغة إستراتيجيات عملية ستحدد ملامح الحقبة القادمة من النمو المستدام، والابتكار التكنولوجي، والتنمية البشرية”.
وستتضمن هذه النسخة من المؤتمر جلسات عامة رفيعة المستوى، وحوارات تفاعلية، ومجموعات عمل مشتركة لمناقشة عدد من القضايا الملحة، من بينها فتح آفاق النمو الشامل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة بمسؤولية، ودفع المرونة المناخية والتحولات نحو الطاقة المستدامة، وتمكين ريادة الأعمال، والابتكار، والجيل القادم من المواهب، وبناء الجسور بين الشمال العالمي والجنوب العالمي لتعزيز المساواة والفرص.
ومن خلال هذا التجمع العالمي غير المسبوق، تسعى النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى كشف مفاتيح الازدهار العالمي عبر حلول عملية وشراكات دولية واستثمارات مؤثرة تسهم في خدمة الإنسانية.