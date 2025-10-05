مؤتمر فلسطيني لبحث مستقبل قطاع غزة

البلاد (غزة)

أعلن قيادي في حركة”حماس” أن مصر ستستضيف مؤتمراً وطنياً جامعاً للفصائل الفلسطينية لبحث مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، في خطوة وصفت بأنها تمهيد عملي للمرحلة السياسية المقبلة، عقب موافقة الحركة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح القيادي، أن القاهرة ستبدأ قريباً التحضيرات لعقد هذا المؤتمر، الذي سيُعقد برعايتها الكاملة، بهدف مناقشة سبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ومستقبل إدارة قطاع غزة. وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة تشكيل لجنة أو هيئة وطنية مستقلة، تضم شخصيات وكفاءات فلسطينية، تتولى إدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في جميع الأراضي.

وأكد القيادي أن حماس أبلغت الوسطاء استعدادها الفوري للشروع في مفاوضات شاملة لاستكمال مختلف القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الحركة جاهزة لتنفيذ عملية تبادل الأسرى فور التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول الترتيبات الميدانية اللازمة.