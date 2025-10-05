عبر استضافتها معرضاً للتعليم والتدريب.. جدة.. منصة إقليمية للتعليم والتكنولوجيا

البلاد (جدة)

يشهد مركز جدة للفعاليات والمعارض اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 7 أكتوبر الجاري، استضافة المحافظة لمعرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب، الذي يُعَدّ منصة مثالية لتعزيز قطاعات التعليم وتكنولوجيا التعليم، والخدمات التعليمية، ويشارك في المعرض الذي تنظمه غرفة جدة؛ نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع التعليم والتدريب من داخل المملكة وخارجها، لتقديم أحدث البرامج التعليمية، والخدمات المتقدمة، واستعراض أبرز المستجدات في المجال.ويتيح المعرض للمشاركين إبراز التأثير الإيجابي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يُسهم في تطوير تجربة التعلّم والتعليم من خلال توظيفه في العملية التعليمية التفاعلية، مثل استخدام الألعاب التعليمية الذكية، والمحادثات الآلية للإجابة عن استفسارات الطلاب، وتطوير الأساليب التعليمية للمعلمين، ومساعدتهم على أداء مهامهم الإدارية.

كما يستهدف جمع أكبر عـدد من الطلاب، وأولياء الأمور، والعاملين بقطاع التعليم بالمملكة، مع أبرز المؤسسات التعليمية المحلية، والدولية في سوق التعليم والتدريب والتكنولوجيا المرتبطة بها. ويجتمع تحت سقف المعرض مجموعة من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التدريب والشركات المتخصصة في تقديم حلول تعليمية وتقنية حديثة؛ ما يتيح فرصًا قيّمة للتواصل وتبادل الخبرات، وعرض أحدث البرامج والمبادرات لدعم القطاعين بالمملكة.