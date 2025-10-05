ضبط 18.7 ألف مخالف وترحيل 11.5 ألف في أسبوع

البلاد (الرياض)

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة، خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2025م، عن ضبط نحو18.7 ألف مخالف، منهم 10.7 ألف مخالف لنظام الإقامة، و382) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام العمل.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أمس (السبت)، أنه جرى ضبط 1479 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 59% منهم يمنيو الجنسية، و40% إثيوبيو الجنسية. كما تم ضبط 52 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأضاف بيان الوزارة أن الحملات الميدانية ضبطت 17 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود والتستر عليهم.

إلى ذلك، أشار البيان إلى وجود أكثر من 31 ألف وافد مخالف يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، أكثر من 29 ألفًا منهم رجال، بجانب أقل من ألفي امرأة. كما جرى إحالة أكثر من 25 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية؛ للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 11.5 ألف مخالف.