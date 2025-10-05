جامعة الملك عبد العزيز تنظم لقاء فرص الابتكار التجاري بالشراكة مع “منشآت”

البلاد (جدة)
تنظم جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، وشركة وادي جدة الذراع الاستثماري للجامعة، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بقاعة مركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة بعد غد الثلاثاء، لقاء فرص الابتكار التجاري في مدينة جدة.
ويهدف اللقاء؛ إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص التجارية والقطاعات الحيوية في محافظة جدة، لتعزيز وتمكين الشركات الناشئة، والمجتمع الريادي للإسهام في الاقتصاد المحلي بالمحافظة، بالتعاون مع الخبراء وأصحاب المصلحة والمختصين في تلك القطاعات الحيوية.
ويتضمن اللقاء، جلسات تناقش فرص الابتكار التجاري من وجهة نظر القطاع الخاص، ومُمكنّات الابتكار والتجارة وفرص الدعم المتاحة.
ودعت منشآت جميع رواد الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر في محافظة جدة وما جاورها، للتسجيل في اللقاء من خلال الرابط: https://kau.sa/u/jpm37.
