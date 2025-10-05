تحديثات جوهرية بخصوص شروط التقديم.. تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

البلاد (الرياض)

قرر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، التي جاءت لتوضيح الآليات والشروط والمعايير، التي تحكم الاستفادة من برامج الدعم السكني المقدم للمواطنين.

اللائحة التي نشرت في جريدة “أم القرى” ودخلت حيز التنفيذ، تضمنت تحديثات جوهرية تخص شروط التقديم، والفئات المستفيدة، وآليات تقييم الطلبات، ومعايير الأولوية، إضافةً إلى استحداث قوائم أولوية ومسارات للتملك كآلية حديثة لربط المستفيد بالمنتج المناسب، مع اعتماد نظام نقاط أكثر تفصيلاً لتحديد الأولوية، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية في منح النقاط.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز العدالة في توزيع الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتوسيع نطاق الاستفادة للفئات المستحقة، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً؛ مثل الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة في تيسير تملك المساكن، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 70%. ومن شروط الاستفادة من الدعم السكني،أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتعد الأسرة سعودية إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.

وألا يقل عمر المتقدم (الزوج أو الأب) عن 20 عاماً عند التقديم.

إلى جانب عدم الاستفادة السابقة من برامج دعم سكني حكومية أو خاصة.

وأن ألا تتجاوز أصول الأسرة 5 ملايين ريال. كما يتوجب الا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً مسكناً مناسباً وقت تقديم طلب الدعم السكني وحتى توقيع العقد.