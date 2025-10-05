الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار تنظّم جناح “استثمر في السعودية” في معرض “إكسبو ريال” بمدينة ميونخ

البلاد (ميونخ)
تنظّم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار جناح “استثمر في السعودية” في معرض “إكسبو ريال” بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري؛ بهدف استعراض فرص الاستثمار في القطاع العقاري والمناطق الاقتصادية الواعدة بالمملكة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين من مختلف دول العالم.
تنظّم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار جناح “استثمر في السعودية” في معرض “إكسبو ريال” بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري؛ بهدف استعراض فرص الاستثمار في القطاع العقاري والمناطق الاقتصادية الواعدة بالمملكة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين من مختلف دول العالم.
يأتي تنظيم الجناح في إطار جهود الهيئة الرامية إلى؛ تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية عالمية، واستعراض ما يشهده القطاع العقاري من تحولات نوعية ومشروعات إستراتيجية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك المشاريع الكبرى والفرص في القطاعات المرتبطة بالتطوير الحضري والسياحي والصناعي.
ويهدف جناح “استثمر في السعودية”؛ إلى تعزيز الشراكات الدولية، وإبراز البيئة التنظيمية والتشريعية الجاذبة التي تسهّل دخول المستثمرين إلى السوق السعودي، إضافةً إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية التي تشهد نموًا متسارعًا في مختلف أنحاء المملكة.
يُذكر أن معرض “إكسبو ريال” يُعدُّ أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، إذ يجمع تحت سقفه قادة القطاع والمستثمرين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، ما يجعله منصة إستراتيجية لعرض الفرص الاستثمارية في المملكة أمام مجتمع الأعمال الدولي.