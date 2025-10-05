العقبة تستضيف بطولة آسيا للترايثلون 2025 بمشاركة دولية واسعة

وستُقام منافسات البطولة في مرافق واحة أيلة، التي أصبحت بفضل بنيتها التحتية الرياضية المتكاملة وتجهيزاتها الحديثة نموذجًا عالميًا لاستضافة البطولات الكبرى. وفي هذا السياق، أكد مدير العلاقات العامة في أيلة أن تنظيم البطولة يعكس مكانة العقبة على الخارطة الرياضية العالمية قائلاً: “نحن في أيلة نعمل وفق استراتيجيات مستدامة تجمع بين الرياضة والسياحة، ونفخر بأن نكون الوجهة التي يثق بها الاتحاد الدولي للترايثلون لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي سيعزز مكانة العقبة كمركز رياضي وسياحي بارز في المنطقة.
من جانبه، عبّر الدكتور طارق الخياط، رئيس رابطة الترايثلون الأردنية، عن اعتزازه باستضافة المملكة لهذه البطولة في مدينة العقبة نهاية الشهر الحالي ، مشيرًا إلى أنها “دليل على الجاهزية لتنظيم فعاليات رياضية بمعايير عالمية، وتعبير عن التطور الذي وصلت إليه رياضة الترايثلون.
وتشهد البطولة مشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 15 دول آسيوية وعربية، وهي: اليابان، كازاخستان، أوزباكستان، كوريا الجنوبية، الفلبين، مكاو، سنغافورة، الصين تايبيه، هونج كونج، الهند، إيران، قطر، فلسطين، سلطنة عمان، سوريا، ولبنان. حيث يشارك في سباق الجونيور 35 شابًا و17 فتاة، فيما يشارك في سباق تحت 23 عامًا 34 شابًا و19 فتاة، ما يعكس التنوع الدولي والاهتمام المتزايد برياضة الترايثلون على مستوى القارة.
كما يُتوقع أن يترك هذا الحدث أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الحركة السياحية والاقتصادية في العقبة، من خلال استقطاب المشاركين والزوار والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، والترويج لمقومات الأردن السياحية والرياضية أمام المجتمع الدولي.
وتأتي استضافة البطولة ضمن الروزنامة السنوية للفعاليات المشتركة بين شركة واحة أيلة للتطوير وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار استراتيجية تهدف إلى ترسيخ العقبة كوجهة عالمية للسياحة والرياضة وتعزيز مكانة الأردن على الساحة الإقليمية والدولية