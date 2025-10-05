العقبة تستضيف بطولة آسيا للترايثلون 2025 بمشاركة دولية واسعة

بدر النهدي (جدة)

من جانبه، عبّر الدكتور طارق الخياط، رئيس رابطة الترايثلون الأردنية، عن اعتزازه باستضافة المملكة لهذه البطولة في مدينة العقبة نهاية الشهر الحالي ، مشيرًا إلى أنها “دليل على الجاهزية لتنظيم فعاليات رياضية بمعايير عالمية، وتعبير عن التطور الذي وصلت إليه رياضة الترايثلون.

وتشهد البطولة مشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 15 دول آسيوية وعربية، وهي: اليابان، كازاخستان، أوزباكستان، كوريا الجنوبية، الفلبين، مكاو، سنغافورة، الصين تايبيه، هونج كونج، الهند، إيران، قطر، فلسطين، سلطنة عمان، سوريا، ولبنان. حيث يشارك في سباق الجونيور 35 شابًا و17 فتاة، فيما يشارك في سباق تحت 23 عامًا 34 شابًا و19 فتاة، ما يعكس التنوع الدولي والاهتمام المتزايد برياضة الترايثلون على مستوى القارة.