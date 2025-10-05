الرياضة

الأخضر يواصل استعداده لأندونيسيا.. وانضمام عبدالحميد والصحفي للتدريبات

13 / ربيع الآخر / 1447 هـ       5 أكتوبر 2025
البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد برنامجه التدريبي ضمن معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء والاستحواذ، أعقبها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، انتظم الثنائي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي في معسكر الأخضر، وشارك كلاهما في التدريبات الجماعية.

ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ الاثنين بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السابعة مساءً.

