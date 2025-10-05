اختتام بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025 في الرياض

وأضاف سموه: “إن ما شهدته البطولة من مشاركة واسعة وتفاعل جماهيري يؤكد أن الرياضة أصبحت جزءا أساسيا من حياة المجتمع، ويعكس رؤية المملكة في جعل الرياضة أسلوب حياة يومي يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية”.

من جانبها، ذكرت سعادة المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأستاذة شيماء الحصيني: “أن هذه البطولة لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل رسالة ملهمة للجميع بأن الرياضة أسلوب حياة يومي، وقد أسعدنا أن نرى هذا التفاعل الكبير من المشاركين والجماهير، من خلال هذا النجاح، تنقل المملكة شغفها بالحركة والحياة النشطة، وتواصل السعي الحثيث نحو الريادة العالمية”.

تعتمد بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية على سلسلة من الاختبارات المصممة لقياس كفاءة الرياضيين بشكل شامل، حيث تجمع بين تمارين التحمل والقوة والمهارات الفنية والسرعة والمرونة، وتشمل المنافسات تدريبات متنوعة مثل ركوب الدراجات، التجديف، رفع الأثقال، القفز فوق الصناديق، إضافة إلى تمارين الحبال وحمل الأوزان، ويمنح هذا النظام الرياضيين فرصة لإظهار تنوع قدراتهم في بيئة تحاكي متطلبات الأداء البدني اليومي، وتبرز جوهر الرياضة الوظيفية كوسيلة لتعزيز الصحة العامة وبناء لياقة متكاملة.

وشهدت البطولة مشاركة عدة دول منها السعودية، كازاخستان، أستراليا، أوزبكستان، إيران، باكستان، جمهورية كوريا، منغوليا، الأردن، والإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن بطولة اللياقة البدنية الوظيفية الآسيوية هي حدث رياضي يجمع نخبة الرياضيين المحترفين من مختلف دول آسيا، ويشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية (IF3)، وتركز على اختبار عناصر محددة من اللياقة الوظيفية، مثل التحمل، القوة، المهارة، والرشاقة، وذلك للتنافس على لقب البطولة.