أمير حائل يرعى الحفل الختامي لكأس الاتحاد السعودي للهجن 2025

هاني البشر (حائل)

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، الحفل الختامي لكأس الاتحاد السعودي للهجن 2025م، وذلك في ميدان حائل لسباقات الهجن.

وفور وصول سموه لمقر الحفل بدأ السلام الملكي، ثم انطلقت منافسات السباق، وتوّج سموه الملاك الفائزين في اليوم الختامي لمنافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن 2025 المخصص لفئة “الحيل والزمول”، بحيث افتتحت المطية “الصداوي” لمالكها الإماراتي حمد نهيان العامري كؤوس اليوم الختامي المخصص لفئة “الحيل والزمول”، إثر تحقيقها المركز الأول في الشوط الأول “الرئيسي” وكأس الاتحاد السعودي (زمول ـ عام)، مسجلة توقيتًا بلغ (9:27.759) دقائق.

ونجحت المطية “زعبيل” لمالكها الإماراتي سعيد جابر الحربي، في تحقيق المركز الأول ولقب الشوط الثاني، وكأس الاتحاد السعودي (زمول ـ مفتوح) بتوقيت بلغ (9:27.315) دقائق، كما ظفرت المطية “إنجاز” لمالكها مانع علي الشامسي بالمركز الأول في الشوط الثالث، وكأس الاتحاد السعودي (حيل ـ عام) بتوقيت بلغ (9:22.821) دقائق، فيما نالت المطية “الدوحة” لمالكها هجن أم الزبار، المركز الأول في الشوط الرابع، وكأس الاتحاد السعودي (حيل ـ مفتوح) بتوقيت بلغ (9:23.390) دقائق.

وحققت الهجن السعودية المركز الأول في قائمة الدول المشاركة بنيلها (9) من كؤوس البطولة و(75) شوطًا ضمن فئات الهجن المعتمد مشاركتها: الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل والزمول، فيما حلت قطر ثانية بـ(6) كؤوس، والإمارات كأسين، والكويت والبحرين كأس واحد، كما جاءت الإمارات ثانية في الأشواط بـ(19) شوطًا، ثم قطر (13) شوطًا، والبحرين (8) أشواط، والكويت بشوطين.

وثمَّن سمو أمير منطقة حائل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرياضة بشكل عام في الوطن الغالي، ورياضة الهجن بشكل خاص، مشيرًا إلى أن دعم القيادة لرياضة الآباء والأجداد جعل المملكة مركزًا رئيسيًا لهذه الرياضة، وتجمعًا لمحبي الهجن وملاكها من دول العالم كافة، كونها تعكس التراث الأصيل للمملكة وشعبها.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت يوم الأربعاء الماضي برعاية سمو أمير منطقة حائل، على مدى (5) أيام، بمشاركة أكثر من (2940) مطية تمثل (8) دول وهي: السعودية والكويت والبحرين وقطر والأردن وأمريكا والإمارات وعمان، وبجوائز مالية تتجاوز (10) ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2025 – 2026.