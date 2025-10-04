في دوري يلو| العدالة يواجه العربي والفيصلي يلتقي الوحدة

البلاد (جدة)

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين؛ حيث يلتقي العدالة مع العربي، والفيصلي مع الوحدة، والبكيرية مع الجبلين.

يسعى العدالة لمواصلة انتصاراته، بعدما حقق في الجولة الماضية فوزه الأول هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما يبحث العربي عن الفوز الأول؛ إذ يملك نقطتين فقط في المركز الـ 14.



ويحل الوحدة ضيفًا على الفيصلي في مباراة يبحث من خلالها الوحدة عن أول نتيجة إيجابية هذا الموسم، بعدما خسر مبارياته الثلاث الماضية ليتذيل الترتيب بلا رصيد، فيما لم يحقق الفيصلي أي فوز مكتفيًا بـ 3 تعادلات حصد منها نقاطه الثلاث في المركز الـ 11.

ويستقبل البكيرية ضيفه الجبلين في مهمة؛ من أجل تعويض خسارته في الديربي بالجولة الماضية أمام الرائد، وهي الخسارة التي تراجعت به للمركز الـ 12 برصيد 3 نقاط، فيما يبحث الجبلين عن فوز جديد يزاحم به أصحاب الصدارة؛ إذ يحل خامسًا برصيد 6 نقاط.