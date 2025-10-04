دراسة: 99% من الجلطات يمكن الوقاية منها

البلاد (جدة)

كشفت دراسة حديثة أن 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب التي تعد الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، مرتبطة بعوامل خطر يمكن الوقاية منها.

وأفادت الدراسة أن أكثر من 99% من الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية، أو قصور في القلب، أو سكتة دماغية كان لديهم على الأقل عامل واحد من أربعة عوامل خطر رئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي: ارتفاع ضغط الدم، أو الكوليسترول، أو مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، بالإضافة إلى تعاطي التبغ أعلى من المستويات الصحية المثالية.

ووجدت الدراسة التي حللت بيانات ملايين الأشخاص في أمريكا وكوريا الجنوبية واستندت لمعايير جمعية القلب، أن من بين عوامل الخطر الرئيسية الأربعة لأمراض القلب والأوعية الدموية التي تمت دراستها؛ كان ارتفاع ضغط الدم هو المشكلة الأكثر شيوعًا.

ووفق الدراسة التي أوردها موقع “ميدل نيوز توداي”، جرت متابعة المشاركين في الدراسة لمدة تصل إلى 20 عامًا؛ مما سمح للعلماء برؤية قياسات متعددة لضغط الدم، والكوليسترول، والجلوكوز، والتعرض للتدخين قبل أن يُصاب المشارك بأول مشكلة قلبية وعائية.

وقدر الباحثون أن حوالي 85% من جميع الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ناتجة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن أكثر من 64 مليون شخص حول العالم مصابون بقصور القلب.

وقال د. فيليب جرينلاند، الحاصل على زمالة الأكاديمية الأمريكية لأمراض القلب وزمالة الكلية الأمريكية لجراحي القلب، إن بعض الدراسات الحديثة أشارت إلى أن عوامل الخطر الرئيسية القابلة للتعديل غالبًا ما تكون غائبة لدى الأشخاص الذين عانوا من نوبات قلبية وأمراض قلبية أو وعائية مماثلة.

وأضاف: “شككنا في ذلك، واشتبهنا في أن هذا البحث أغفل عوامل خطر سابقة لا يمكن دراستها إلا من خلال مصادر بيانات طويلة المدى”، وهو ما جرى في الدراسة الحالية وتم التوصل إلى النتائج التي بين أيدينا.