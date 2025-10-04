الرياضة

بقاضية عمر خضر| منتخب مصر يهزم تشيلى ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب

البلاد (جدة)

نجح المنتخب المصري في انتزاع تأهل صعب لدور الـ 16 بكأس العالم للشباب، بعد الفوز على تشيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

افتتح التسجيل لـ تشيلي نيكولاس في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل أحمد عابدين لمنتخب الشباب في الدقيقة 47، ثم أضاف عمر خضر الهدف الثاني فى الدقيقة (90+4) من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل اليابان المركز الأول بالمجموعة برصيد 9 نقاط بينما تأتي مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع تشيلي فى المركز الثالث، ونيوزيلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضاً.

يذكر أن كأس العالم للشباب يتكون من 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

