بقاضية عمر خضر| منتخب مصر يهزم تشيلى ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب

البلاد (جدة)

نجح المنتخب المصري في انتزاع تأهل صعب لدور الـ 16 بكأس العالم للشباب، بعد الفوز على تشيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

افتتح التسجيل لـ تشيلي نيكولاس في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل أحمد عابدين لمنتخب الشباب في الدقيقة 47، ثم أضاف عمر خضر الهدف الثاني فى الدقيقة (90+4) من عمر المباراة.