البلاد (جدة)

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” ، عن طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباراتي الأخضر في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد انتهاء الدفعة الأولى بالكامل.

وسيخوض المنتخب السعودي في ملعب “الانماء” بجدة مباراتين ضمن الملحق الآسيوي؛ إذ يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم الثامن من أكتوبر الجاري، ثم يواجه منتخب العراق في الرابع عشر من الشهر نفسه.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره الإعدادي في جدة عصر الخميس، استعدادًا لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب السعودي في هذا الملحق بعد أن أنهى المرحلة الثانية من التصفيات في المركز الثالث خلف منتخبي اليابان وأستراليا.