سيرجيو كونسيساو مدربًا للاتحاد
سيرجيو كونسيساو مدربًا للاتحاد

صحيفة البلاد       3 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

 

كشفت تقارير عالمية عن تفاصيل عقد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع نادي الاتحاد بعد الاتفاق على البنود الخاصة بالتوقيع.

وكشف الصحفي الموثوق “نيكولا شيرا” أن كونسيساو بات مدربًا لنادي الاتحاد بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد بين الطرفين.

وأشار إلى أن مدة عقد كونسيساو مع الاتحاد ستنتهي في عام 2027 مع وجود بند اختياري بإمكانية التجديد لعام آخر.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن القيمة المالية لعقد مدرب ميلان السابق مع الاتحاد، من قبل الصحف العالمية الكبرى.

وأعلن الاتحاد قبل أيام ماضية إقالة الفرنسي لوران بلان لسوء النتائج وعيّن حسن خليفة للإشراف فنيًا على الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وتلقى الاتحاد الخسارة أمام النصر في الجولة الرابعة من دوري روشن بجدة، قبل أن يُهزم الفريق في أول جولتين بمشواره بمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

