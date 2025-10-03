جماهير “الاتحاد والنصر” الأكثر حضورًا في دوري روشن

البلاد (جدة)

شهِدنا الانقضاض على المركز الأول، بينما كنا نسير على مشارف نهاية الثمن الأول من منافسات دوري روشن السعودي 2025-2026. فأبعد النصر منافسه الاتحاد، وتفرد في المضمار أولًا، بالعلامة الكاملة، في قمة الجولة الرابعة.

وحضر تلك المباراة المفصلية بين منافسين لم يخسرا قبل إقامتها، أكثر من 53 ألف متفرج، فأصبحت المباراة الأكثر حضورًا منذ بداية الدوري بعد مرور 4 جولات من الدوري.

وفيما يلي نفصل المباريات الـ 5 الأكثر حضورًا في الجولات الأربع الأولى:

الاتحاد والنصر – الجولة 4 (53282 متفرجا)

يجذب طرفا المواجهة الجماهير بشكل تلقائي، ولو لم يلتقيا ضمن إطار رسمي، لكن المباراة التي جرت في الجولة الرابعة على ملعب الإنماء، كانت مهمة للاتحاد ليختبر مدى قوته، وصدق الأرقام التي أشارت إلى تصدره سلسلة الانتصارات الأطول في الدوري في 9 مواجهات سابقة.

ويزعم أصحاب الآراء المخالفة بأن الأداء الفني أقل من التوقعات، ويشيرون لتأكيد ذلك إلى الانتصار الشاق في الجولة التي تسبقها أمام النجمة 1-0.

وتدفقت الجماهير بشكل كبير إلى ملعب المباراة، ونظمت تيفو رائع، والأجمل منه ذلك الهتاف الموحد (أورا AURA) الذي عكس هيبة الحدث والمنافسة.

الأهلي والهلال – الجولة 3 (51257 متفرجا)

مباراة الأهلي والهلال، كانت بين فريقين فقدا أول نقاطهما في الجولة التي تسبق مواجهتهما المباشرة، بتعادل الأهلي مع مستضيفه الاتفاق 0-0، وتعادل الهلال وضيفه القادسية 2-2.

وشهدت المباراة أحداثًا غير اعتيادية، إذ تقدم الهلال 3-0 خلال 41 دقيقة من صافرة البداية؛ لكن الأكثر إثارة أن الأهلي عاد، ابتداء من الـ 13 دقيقة الأخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي.

الأهلي ونيوم – الجولة 1 (40438 متفرجا)

مباراة الأهلي ونيوم الافتتاحية للفريقين في دوري روشن السعودي 2025-2026، كانت تحت الأنظار، مع وجود منافس واعد على المراكز الأولى في الدوري بتلك المباراة، وهو فريق نيوم، لكن الحضور الجماهيري الذي تجاوز الـ 40 ألف متفرج، كان معظمه من فريق الأهلي في أول لقاء بينه وبين جماهيره بعد تتويجه بلقب كأس السوبر في هونغ كونغ، قبل أيام بسيطة من تلك المباراة.

الاتحاد والفتح – الجولة 2 (40359 متفرجا)

استضاف الفتح أولى مبارياته في الموسم أمام الفتح في الجولة الثانية، وذلك لقاء حميمي في العادة لحامل اللقب في أول مباراة على أرضه في الموسم الجديد.

وحضر المباراة أكثر من 40 ألف متفرج، أسهموا في تحفيز اللاعبين للانتصار 4-2 رغم مضايقات الفتح لانتزاع أي نقطة من المباراة.

الهلال والرياض – الجولة 1 (21901 متفرجا)

لدينا مباراة من كل جولة تأخذ موقعها بين المباريات الخمس الأكثر في الحضور الجماهيري، لكن الجولة الأولى تحضر بمباراتين.

وحضر اللقاء الأول لفريق الهلال على ملعبه في الموسم الجاري، أكثر من 21 ألف متفرج، بفارق عدد بسيط من الطاقة القصوى لملعب المملكة أرينا، حيث جرت المواجهة أمام الرياض.

وكانت تلك المباراة الرسمية الأولى للهلال على ملعبه منذ عودته من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.