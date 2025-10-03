ثلاثي النصر والهلال يتقدم قائمة البرتغال في التوقف الدولي

البلاد (جدة)

استدعى الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب المنتخب البرتغالي، ثلاثة لاعبين من صفوف أندية دوري روشن السعودي خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر الجاري.

وانضم لقائمة البرتغال كل من كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ثنائي النصر، وروبن نيفيز لاعب الهلال.

وجات قائمة البرتغال لمباراتي المجر وأيرلندا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (سبورتينغ)

خط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو (فنربختشه التركي)، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)

خط الوسط: جواو بالينيا (توتنهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، ماتيوس نونيش، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيدرو غونشالفيس (سبورتينغ)

– للهحوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، رافاييل لياو (ميلان الإيطالي)، غونسالو راموش (باريس سان جرمان الفرنسي).