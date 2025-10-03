تعادل العلا والباطن في دوري يلو

البلاد (جدة)

أوقف الباطن سلسلة انتصارات العلا بعد التعادل معه بهدف لكل منهما، مساء الجمعة، لحساب الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

باغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 64 من عمر اللقاء برأسية متقنة من عبدالله ديابي، وهو أول هدف يسكن شباك العلا هذا الموسم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق أدرك العلا التعادل عن طريق لاعبه كولوريوس بصناعة من سميحان النابت.

وكان العلا حقق الفوز في أول 3 جولات في المسابقة ليرفع رصيده بعد التعادل مع الباطن إلى 10 نقاط مستمرًا في الصدارة انتظارًا لباقي نتائج الجولة، بينما حصد الباطن نقطته الأولى متقدمًا للمركز السادس عشر.