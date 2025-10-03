اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025 تطلق شعار “أمة واحدة”

هاني البشر (الرياض)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي- الرياض 2025 عن إطلاق شعار النسخة السادسة من الدورة، تحت عنوان “أمة واحدة”، في خطوة تعبّر عن وحدة شعوب العالم الإسلامي، وما يجمعهم من قيم التضامن والتلاحم من خلال الرياضة.

يأتي إطلاق الشعار قبل 30 يومًا فقط من انطلاق منافسات الدورة، المقرر أن تنطلق في الثالث نوفمبر المقبل، على أن يقام حفل الافتتاح في السابع من الشهر ذاته، وتُختتم المنافسات في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة تقام فعالياتها في خمسة مواقع رئيسية هي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وبوليفارد الرياض سيتي، والجنادرية، والمسار الرياضي.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن شعار الدورة “أمة واحدة” يجسد ما تحمله هذه التظاهرة الرياضية من قيم إنسانية ورسائل سامية، وقال سموه: “هذا الحدث لا يقتصر على كونه تجمعًا رياضيًا، بل هو رسالة تعكس ما يربط شعوب العالم الإسلامي من تلاحمٍ ووحدةٍ تحت راية التضامن، والمملكة بدعمٍ واهتمامٍ من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، ماضية في احتضان العالم الإسلامي، وتعزيز حضور القيم المشتركة التي تجمعنا، ومهما اشتد التنافس داخل الميدان، فإننا نلتقي جميعًا على مبدأ أننا أمة واحدة.”

برنامج رياضي متنوع

تتضمن النسخة السادسة من ثالث أكبر حدث رياضي بعد دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الآسيوية، منافسات في 23 رياضة، من بينها رياضتان بارا، وتشمل القائمة: ألعاب القوى، المبارزة، كرة السلة 3×3، السباحة، كرة اليد، كرة الطاولة، سباقات الهجن – للمرة الأولى -، الكرة الطائرة، الكاراتيه، الملاكمة التايلاندية، الجودو، رفع الأثقال، كرة قدم الصالات، المصارعة، التايكوندو، الرياضات الإلكترونية – للمرة الأولى – الووشو، الملاكمة، الفروسية (قفز الحواجز)، الدواثلون، الجوجيتسو، ألعاب القوى (بارا)، رفع الأثقال (بارا).

قرية الرياضيين.. بيئة متكاملة للوفود المشاركة

تستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن “قرية الرياضيين”، التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وتضم ثلاثة مبانٍ سكنية تحتوي على نحو 1200 غرفة بمواصفات تلبي احتياجات جميع الوفود، بما في ذلك ذوي الإعاقة. وتتميز القرية بتكامل مرافقها من مكاتب إدارية ومساحات طبية وخدمية، إضافة إلى Village Plaza التي تُشكل ملتقى ثقافيًا واجتماعيًا الرياضيين والإعلاميين والزوار عبر فعاليات ترفيهية وتجارية متنوعة. كما تحتضن القريةمركز تدريب متكامل يقع على بُعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام، ما يجعلها نموذجًا عالميًا يجمع بين الراحة والاستعداد، ويعكس رؤية المملكة في توفير بيئة استثنائية تليق بضيوف دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025.