أخضر تحت 17 عامًا يتوّج ببطولة الخليج 2025

البلاد (جدة) تُوّج المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج 2025، بعد فوزه المستحق على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعد هذا التتويج هو الأول للبطولة بنسختها الجديدة التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

سجّل عبدالعزيز الفواز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 18، قبل أن يضيف عبدالرحمن السفياني الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، ليؤكد تفوق المنتخب السعودي ويمنحه الكأس الخليجية.