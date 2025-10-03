الرياضة

أخضر تحت 17 عامًا يتوّج ببطولة الخليج 2025

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1447 هـ       3 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تُوّج المنتخب السعودي تحت 17 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج 2025، بعد فوزه المستحق على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُعد هذا التتويج هو الأول للبطولة بنسختها الجديدة التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

سجّل عبدالعزيز الفواز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 18، قبل أن يضيف عبدالرحمن السفياني الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، ليؤكد تفوق المنتخب السعودي ويمنحه الكأس الخليجية.

وكان “الأخضر” قد بلغ المباراة النهائية بعد أن قلب تأخره أمام المنتخب القطري إلى فوز بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل المنتخب الإماراتي بفوزه على العراق بهدف نظيف في نصف النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

