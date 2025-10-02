وقع مرسوماً لضمان أمنها بعد الاعتداء الاسرائيلي.. ترمب: أي هجوم على قطر تهديد مباشر لأمريكا

البلاد (الدوحة)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً يضمن أمن دولة قطر، ويعتبر أي هجوم على أراضيها بمثابة تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة. وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية، وأثارت موجة استنكار دولية وعربية.

وينص الأمر التنفيذي، على أن أي عدوان على قطر سيُعامل على أنه تهديد لسلامة الولايات المتحدة، مشدداً على أن واشنطن ستتخذ جميع التدابير القانونية والدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية، للدفاع عن مصالحها ومصالح الدوحة، ولإعادة السلام والاستقرار. وأضاف البيت الأبيض أن القادة العسكريين والاستخباراتيين الأمريكيين سيحافظون على خطة طوارئ مشتركة مع قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن قطر راضية عن الضمانات الأمنية الأمريكية، مشيراً إلى اعتذار إسرائيل الرسمي لرئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي حضره ترامب، وتعهدها بعدم تكرار الهجوم.

وكانت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت في 9 سبتمبر الجاري حياً سكنياً في الدوحة، تستهدف قادة حماس أثناء مناقشتهم المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، مما أثار توتراً سياسياً ودبلوماسياً في المنطقة.

ويعكس هذا المرسوم الرئاسي الأميركي التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها في الخليج، وتعزيز دورها في ضبط التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.