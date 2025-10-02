وسط تعليق الصليب الأحمر عملياته.. الاحتلال يحذر سكان غزة ويشدد الحصار

البلاد (القدس المحتلة)

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس (الأربعاء)، تحذيراً أخيراً لسكان مدينة غزة من أجل مغادرتها، مؤكداً أن الجيش سيحكم الطوق على المدينة لعزل عناصر حركة حماس.

وأوضح كاتس في بيان أن”هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في التحرك جنوباً وترك عناصر حماس معزولين داخل المدينة”، مضيفاً أن”من يبقى داخل غزة سيُعد إرهابياً”.

وأكد كاتس أن الجيش يواصل تشديد الحصار على القطاع؛ بهدف”هزيمة حماس”، مشيراً إلى السيطرة على محور نتساريم وأن كل من يحاول مغادرة المدينة سيُرشد عبر حواجز الجيش لضمان الأمن وفرض الإجراءات العسكرية.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق عملياتها مؤقتاً في مدينة غزة ونقل موظفيها بسبب تصاعد الأعمال القتالية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم الدعم للمدنيين من مقراتها في دير البلح ورفح، التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها كلما سمحت الظروف.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد زار غزة الثلاثاء، حيث التقى بمقاتلي وحدات النخبة، محذراً من ضرورة اليقظة والاستعداد، ومشدداً على تواجد القادة في الصفوف الأمامية لضمان تنفيذ الخطط العسكرية.

وأشار زامير إلى أن “العمليات في غزة ستستمر وفق الخطة ولن تتوقف”، مؤكداً أن”خطط الهجوم للأيام المقبلة أُقِرّت كما خُطّط لها”.

وتقدر القوات الإسرائيلية أن نحو 480 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة منذ نهاية أغسطس الماضي، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد السكان المتبقين في المدينة يقارب المليون نسمة، ما يضاعف الضغط الإنساني، ويزيد المخاوف حول سلامة المدنيين.