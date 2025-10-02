لاعبو المنتخب السعودي ينتظمون في معسكر جدة استعدادًا لملحق تصفيات المونديال

البلاد (جدة)
ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس، في مقر معسكرهم بمحافظة جدة؛ استعدادًا لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وسيخوض المنتخب السعودي خلال الملحق الآسيوي مباراتين, حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم الرابع عشر من الشهر نفسه، وستقام المواجهتين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
كما يُجري لاعبو المنتخب مساء اليوم، حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة مساءً، وستكون مغلقة.
يُذكر أن المدير الفني “إيرڤي رينارد” استدعى (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.
