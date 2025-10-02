شارك في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان دعم الأمن والاقتصاد

البلاد (العلا)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في العُلا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق.

وشارك الأمير فيصل بن فرحان أمس، في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، الذي تستضيفه المملكة في مدينة العُلا.

ويتطرق الاجتماع إلى العديد من التحديات الأمنية الراهنة، واستكشاف مسارات الحلول للقضايا الإقليمية والدولية، ويناقش مختلف الملفات العالمية، ومن أبرزها التطورات في قطاع غزة وقضايا الأمن الغذائي العالمي وأمن المناخ والطاقة والجهود المبذولة بشأنها.

ويشارك في المؤتمر ما يقارب 100 شخصية رفيعة المستوى؛ لمناقشة التحديات الراهنة في السياسات الخارجية والأمنية. وتأتي استضافة المملكة للمؤتمر، تأكيدًا لالتزامها بمبدأ الحوار الدولي وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس دعمها للتواصل الحضاري، واستضافة المؤتمرات والمنصات في هذا الصدد. وأكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن استضافة المملكة لاجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن دلالة على دورها المحوري في تعزيز الأمن الدولي، وحرصها على دعم الحوارات المتعددة الأطراف؛ لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في محافظة العُلا، بحضور ومشاركة عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم.

وأشار البديوي إلى أن هذا الاجتماع، الذي جمع العديد من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم، يجسد ما توليه المملكة من اهتمام رفيع بتعزيز العمل المشترك والحوارات العالمية، وفتح قنوات أوسع لتبادل وجهات النظر مع الشركاء الإقليميين والدوليين في القضايا ذات الأولوية، لدفع وصياغة مقاربات أكثر شمولًا واستباقية للأمن والاستقرار، لاسيما وأن هذه المشاركة الرفيعة المستوى تؤكد مكانة المملكة إقليميا ودوليًا.