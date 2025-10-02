رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية

البلاد (برشلونة)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”اليونسكو” استضافة السعودية الدورة المقبلة لمؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت)، التي ستنعقد في عام 2029م، وجاء ذلك خلال أعمال الدورة الحالية التي تستضيفها مملكة إسبانيا.

وأعرب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عن ترحيب المملكة باختيارها لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية، والتنمية المستدامة (موندياكولت) لعام 2029، مؤكدًا عمق الشراكة مع منظمة اليونسكو الساعية إلى مواصلة الجهود المبذولة للتنمية الثقافية.

ويعد مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت) تجمعًا دوليًّا؛ يهدف إلى تعزيز الحوار حول الثقافة ودعم السياساتٍ الثقافيّة؛ إذ عُقد لأول مرة في المكسيك عام 1982م، وأسهمت المملكة في إعادة إحيائه من خلال دعم المكسيك لاستضافته في عام 2022، وترؤسها للمشاورات الإقليمية للمنطقة العربية في تلك الدورة.

وتحقق استضافة المملكة لمؤتمر موندياكولت في عام 2029م عوائد عديدة للمملكة في تحفيز الابتكار والإبداع الثقافي، والمساهمة في صنع السياسات الثقافية المستقبلية، وتأتي الاستضافة امتدادًا لجهود المملكة على كل الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والعالمية في ترسيخ دور الثقافة التنموي، ومن أبرز ذلك قيادتها عَـقْــدَ أوّل اجتماعٍ لوزراء الثقافة في تاريخ مجموعة العشرين إبّان رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، وإدراج المسار الثقافي ضمن مسارات مجموعة العشرين.