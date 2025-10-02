حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد

البلاد (الرياض)

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر سبتمبر الماضي سلسلة من القضايا الجنائية والإدارية، شملت التحقيق مع 387 متهمًا ومشتبهًا به، تم إيقاف 134 منهم، فيما أُفرج عن بعض الموقوفين بكفالة ضامنة.

وأوضحت “نزاهة” أمس (الأربعاء)، أن الموقوفين ينتمون لعدة وزارات؛ بينها: الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والعدل، والحج والعمرة، مشيرة إلى أن التحقيقات شملت قضايا رشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات الإيقاف جاءت بعد تنفيذ 2662 جولة رقابية خلال الشهر الماضي؛ بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الممارسات المخالفة للأنظمة. وتؤكد “نزاهة” أن هذه الجولات الرقابية لا تقتصر على الرصد والملاحقة القانونية فحسب، بل تشمل أيضًا برامج توعية وتدريب للموظفين في الجهات الحكومية حول الالتزام بالأنظمة ومعايير النزاهة، بما يسهم في بناء بيئة عمل شفافة، تحد من الفساد الإداري والمالي. كما تؤكد الهيئة أن النتائج الإيجابية لهذه الحملات تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإرساء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية؛ لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.