تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة

البلاد (القدس المحتلة)

شهدت مدينة القدس المحتلة أمس (الأربعاء)، سلسلة من الأحداث الميدانية المقلقة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت إجراءات أمنية مشددة على دخول الزوار والمصلين. وأثار الاقتحام استياءً واسعاً لدى الفلسطينيين، فيما دعا ناشطون مقدسيون إلى الحفاظ على حرمة المسجد ورفض الممارسات الاستفزازية.

في الوقت نفسه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، ترافق ذلك مع مداهمات للمنازل والعبث بمحتوياتها، ما أسفر عن حالة من الخوف والارتباك بين السكان المحليين.

في سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية أكتوبر 2023 إلى 66,148 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، بينما بلغ عدد الجرحى 168,716. ولا يزال آلاف الضحايا تحت ركام المنازل والبنايات المدمرة، بسبب نقص المعدات اللازمة لانتشالهم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 51 شهيدًا و180 جريحًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تحذيرات من خطورة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية؛ ما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية؛ ما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد بتصعيد أكبر في التوترات بين الطرفين.