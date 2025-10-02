الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026

البلاد (جدة)

أسفرت قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي أُجريت الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع المنتخب السعودي – مستضيف البطولة – في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فيتنام والأردن وقيرغزستان.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 7 حتى 25 يناير 2026 في مدينتي الرياض وجدة، بمشاركة أبرز المنتخبات الآسيوية الطامحة لانتزاع بطاقات التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

المجموعات الأربع في كأس آسيا تحت 23 عامًا

المجموعة الأولى: السعودية – فيتنام – الأردن – قيرغزستان.

المجموعة الثانية: اليابان – قطر – الإمارات – سوريا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان – كوريا الجنوبية – إيران – لبنان.

المجموعة الرابعة: العراق – أستراليا – تايلاند – الصين.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويأمل الأخضر الأولمبي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل المنافسة على اللقب القاري وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد 2028.

معسكر إعدادي في الأحساء

ضمن استعداداته للبطولة، يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا تدريبيًا في الأحساء خلال الفترة من 5 – 14 أكتوبر المقبل.

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو 24 لاعبًا للمعسكر، على رأسهم:

أسامة المرمش، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، خالد العسيري، عباس الحسن، فارس الغامدي، عبدالكريم دارسي، عبدالله رديف وغيرهم.

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية يومي 10 و14 أكتوبر، لقياس جاهزية اللاعبين.