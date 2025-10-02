 إعلامي مديراً رياضياً للأهلي

بدر النهدي (جدة)

تنتظر جماهير النادي الأهلي خلال الساعات القادمة تعيين مدير رياضي جديد يخلف الإنجليزي لي كونجيرتون،

و هو البرتغالي روي بيدرو- 47 عاما- حيث بدأ مشواره في عالم كرة القدم كإعلامي ومقدم رياضي في شبكة TVI لمدة عشر سنوات، ومن ثم التحق بنادي بنفيكا البرتغالي في عام 2021 كمدير عام لكرة القدم، ثم تولى منصب المدير الرياضي في العام الذي يليه.

تحصل روي على شهادة الاتصال الاجتماعي و ماجستير في الاتصال والقيادة. كما سبق أنه قد عمل سكرتيراً فنياً لفريق الفوتسال في بنفيكا، وساهم بتحقيق عدة بطولات محلية وأوروبية، وكانت أبرز إنجازاته مع نادي بنفيكا عندما

ساهم مع النادي لاستعادة لقب الدوري البرتغالي، في الوقت الذي ساهم على استقطاب لخزينة النادي مباغ تجاوز 300 مليون يورو عن طريق عدة موارد؛ أبرزها بيع عقود لاعبين، وتم ذلك خلال أقل من عامين.

ومن أبرز تلك الصفقات بيع داروين نونيز إلى ليفربول بمبلغ 85 مليون يورو، واللاعب إنزو فرنانديز الى تشيلسي بمبلغ 106.8 مليون يورو؛ حيث لُقّب وقتها بالمدير المعجزة بسبب ما حققه من أرباح مالية، وكانت أبرز مهامه بالفريق دوره التنظيمي

والمسؤول الأول عن إستراتيجية الفريق الكاملة؛ مابين تعاقدات واستقطابات، و الربط بين الفئات السنية والفريق الأول، ووضع خطط استراتيجية طويلة الأجل.

وفي يوليو 2025، أعلن نيته الاستقالة من منصبه في بنفيكا بعد الانتخابات. يذكر أن المدير الرياضي الجديد شوهد في لقاء الأهلي الأخير على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية من المقصورة المخصصة لمشاهدة لقاء الأهلي و بيراميدز المصري.