نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول

البلاد (الرياض)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالديوان الملكي في قصر اليمامة، أمس (الثلاثاء)، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.

وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير بلجيكا باسكال غريكوار، وسفير إيرلندا جيرارد كونينغهام، وسفير تايلند دارم بونثام، وسفير بلغاريا لوبومير نيكولوف بوبوف، وسفير الكويت الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، وسفير ألمانيا الاتحادية ميشائيل كيندسغراب، وسفير الاتحاد الأوروبي كرستوف فارنو، وسفير إيران علي رضا عنايتي، وسفير سلوفينيا (غير مقيم) ساشو بودلسنيك، وسفير النمسا أوسكار فوستينغر، وسفير الأردن هيثم أبو الفول، وسفير البوسنة والهرسك رزام تشوليتش، وسفير بوركينا فاسو بوكاري سفادوغو، وسفير جورجيا نيكولوز ريفازيشفيلي، وسفير الجزائر شريف وليد، وسفير جمهورية ألبانيا سايمر بالا، وسفير كينيا محمد رمضان روانجي، وسفير بروناي دار السلام هارون جنيد، وسفير السلفادور ريكاردو إرنستو كوكالون ليفي، وسفير تركيا أمر الله اشلر، وسفير الدومينكان أندي رافئيل رودريغيس دوران، وسفير أوزبكستان نادر جان تورغونوف، وسفير الأرجنتين فاكوندو فيلا، وسفير كازاخستان ماديار مينيلبيكوف، وسفير الصين تشانغ هوا، وسفير الإكوادور (غير مقيم) دينيس توسكانو أموريس، وسفير الكونغو الديمقراطية نسيتا ماهونجو فرنسيس، وسفير سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية عمر ليبي أجود، وسفير زيمبابوي جون ووتاوناشي، وسفير السودان دفع الله الحاج علي عثمان، وسفير سيشل (غير مقيم) جيرفيز ميشيل مومو، وسفير هولندا هانز بيتر فان دير فودا، وسفير النرويج كريستي ترومسدال، وسفير رومانيا سباستيان متراتشي، وسفير فرنسا باتريك ميزوناف، وسفير إستونيا (غير مقيم) ماريا بيلوفاس، وسفير إيطاليا كارلو بالدوتشي.

وقد رحب سمو ولي العهد بالسفراء في المملكة، وحملهم نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحيات سموه لقادة دولهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة. وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.