كييف تعلن استعادة أراضٍ جديدة شرقاً.. موسكو تحذر من «استفزاز خطير»

البلاد (موسكو، كييف)

في خضم التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا، ومع اشتداد الضغوط المتبادلة بين موسكو من جهة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، صدرت تحذيرات روسية من “استفزاز خطير” تستعد له كييف، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق تقدم ميداني شرق البلاد.

وكشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أمس (الثلاثاء)، أن أوكرانيا تخطط لعملية في بولندا بمشاركة “مجموعة استطلاع تخريبية”، ستُظهر نفسها على أنها تابعة لروسيا وبيلاروسيا، في محاولة لإثارة توتر واسع. وأشارت إلى احتمال أن تحاكي العملية هجوماً على منشآت حيوية، معتبرة أن كييف تسعى إلى جرّ دول الناتو إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.

ووصف بيان الاستخبارات الروسية الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه “مستعد، أمام الهزيمة الحتمية، لتحمل جميع العواقب حتى لو أدى ذلك إلى إشعال حرب كبرى”، على حد تعبيره.

في المقابل، أعلن زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 170 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في محيط بلدة دوبروبيليا بشرق البلاد، مؤكداً أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية قُدرت بنحو 3200 جندي خلال العملية.

وأضاف أن القوات الأوكرانية “طهرت” ما يزيد عن 190 كيلومتراً مربعاً من الوجود الروسي، لكنها ما زالت تواجه ظروفاً صعبة في عدة جبهات، أبرزها قرب مدينة كوبيانسك الحدودية مع روسيا، وفي مناطق بين دونيتسك ودنيبروبتروفسك.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية: إنها سيطرت على بلدة زاريتشني (المعروفة أيضاً باسم كيروفسك) في دونيتسك، في مؤشر على استمرار الكرّ والفرّ في المعارك الدائرة شرق البلاد.

التوتر لم يقتصر على الميدان؛ إذ اتهم الأمين العام للناتو مارك روته روسيا بانتهاك أجواء كل من إستونيا وبولندا عبر مسيراتها، مشدداً على ضرورة وضع خطة فعالة للتعامل مع هذه الخروقات. وعلّق بالقول:” لا يمكننا إسقاط مسيرة بصواريخ قيمتها ملايين الدولارات”.

من جهتها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى “رد قوي” على اختراق المسيرات الروسية، معلنة عن تخصيص ملياري يورو بالتعاون مع أوكرانيا لتطوير قدرات الطائرات المسيرة.

وفي خطوة لافتة، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط مروحية روسية من طراز “إم آي – 8” قرب قرية كوتلياريفكا في دونيتسك، باستخدام طائرة مسيرة انتحارية يتم التحكم بها عن بُعد من طراز “شرايك” أميركية الصنع، لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات، وفق وسائل إعلام أوكرانية.