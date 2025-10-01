شدد على معالجة المشاريع المتعثرة.. «الشورى» يطالب بتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الرقمنة

البلاد (الرياض)

عقد مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث استعرض جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المدرجة. وركز المجلس على مناقشة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، بدءًا بتقرير جامعة الطائف للعام الجامعي 1445هـ، مطالبًا الجامعة بتحسين كفاءة المنظومة الإدارية والأكاديمية والصحية، ومعالجة المشاريع المتعثرة، وتعزيز التحول الرقمي واستقطاب الطلاب الدوليين، وذلك بعد استماع وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي. وناقش المجلس التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445/1446هـ، مطالبًا بحصر البنود التمويلية المباشرة، واستكمال آليات الحوكمة، وإعداد قائمة موحدة للأسعار في القطاع الصحي العام وغير الربحي، بعد استماع لجنة الصحة.

وفيما يتعلق بوزارة السياحة، شدد المجلس على دعم المنتجات السياحية والإبداعية، وتطوير برامج تدريبية لخريجي أقسام السياحة، وإنشاء برامج سياحة تحولية لتحسين تجربة الزائر، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية، وقياس رضا المستفيدين، وتطوير السياحة الرقمية، وتسهيل وصول ذوي الإعاقة للمواقع السياحية. وطالبت اللجنة بمزيد من الوقت لدراسة توصيات الأعضاء. كما ناقش المجلس التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1445/1446هـ، حيث ركزت المداخلات على تعزيز فعالية التمويل، دعم الابتكار، توطين الوظائف، تحديث الرسائل المؤسسية، مراجعة مؤشرات الأداء، وربط المبادرات بالأهداف الإستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز الوطنية والإسهام في المشاريع التنموية الدولية. في الشأن الدولي، وافق المجلس على مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية والمكتب الوطني للقضاء بالمجر، وبين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومركز براءات الاختراع في طاجيكستان، وبين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العراقية، لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والصحية والفكرية على المستوى الدولي.