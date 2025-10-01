جامعة الملك عبدالعزيز تكرم المرور وتحتفي باليوم الوطني الـ95 بحضور طلابها ومنسوبيها

البلاد (جدة)

احتفت جامعة الملك عبدالعزيز بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ95، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، يوم أمس الثلاثاء ( 8/4/1447هـ الموافق 30 سبتمبر للعام 2025م ) بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى،

ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والعمادات والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، و بمشاركة الإدارة العامة للمرور، و وسط حضور وتفاعل كبير من الجميع، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

بدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم جرى تقديم لوحة وطنية قدمها طلاب جامعة الملك عبدالعزيز تتجسد فيها معاني الانتماء والوفاء، عقب ذلك تقديم فقرة غنائية وطنية “كورال” بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة، شاهد بعده الحضور فيلماً وثائقياً عن الإدارة العامة للمرور في المملكة نظير الجهود العظيمة التي قدمتها للوطن وكافة فئات المجتمع .

و أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، في كلمته بهذه المناسبة ” أن ذكرى اليوم الوطني الغالي الخامس والتسعين، تعتبر وقفة اعتزاز وفخر نستحضر فيها مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- وما تلاها من مسيرة مباركة قادها أبناؤه الملوك البررة حتى عهدنا الحاضر الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله.

وأضاف:” إن ذكرى هذا اليوم العظيم ليست مجرد مناسبة عابرة، بل هي محطة مشرقة نستحضر فيها ما أفاء الله به علينا من نعم عظيمة، لنجدد معها العزم، ونشحذ الهمم مضياً في خدمة الوطن، و نواصل مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها مملكتنا الغالية؛ هذه المسيرة التي أرستها رؤية طموحة جعلت من وطننا أنموذجا عالميا في النمو المتوازن، والتنمية المستدامة، والابتكار الخلاق، وبناء الإنسان الذي هو أساس النهضة وغايتها”.

ثم ختم كلمته بقوله:” وتؤكد جامعتكم جامعة الملك عبد العزيز التزامها الدائم بأن تكون صرحًا للعلم والمعرفة، ترفد الوطن بكفاءات مؤهلة، وبحوث رصينة، وشراكات مجتمعية تسهم في رفعة المملكة ومكانتها عالميا فقد وضعت رسالة الجامعة وأهدافها الإستراتيجية لتكون متوافقة مع تطلعات القيادة الرشيدة ولتصنع جيلاً من الطلبة هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن ومحور نجاحاته الكبرى”.

وأبان رئيس جامعة الملك عبدالعزيز” أن تكريم الجهات الوطنية يعدّ من أبرز مظاهر التعبير عن حب الوطن وصدق الانتماء إليه، حيث تحتفي الجامعة هذا العام بالإدارة العامة للمرور تقديراً لعطائهم اللامحدود، وجهودهم الكبيرة في خدمة المواطن والمقيم، إضافةً لتقديم خدمات عالية الجودة، تعكس التفاني والإخلاص في آداء مهامهم”.

وأشار سعادته إلى جهود منسوبي المرور في تعزيز أمن وسلامة المجتمع، وتيسير الحركة المرورية بكفاءة عالية، مستفيدين من الدعم الكبير للقيادة الرشيدة، ومن الإمكانات التقنية الحديثة التي وفرتها وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة.

ثم رفع بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، داعياً الله أن يحفظهما، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا وبناء حاضره ومستقبله، وكل عام والوطن الحبيب يزداد مجدا ورفعة،و عطاءً و تميزاً “

و في ختام الحفل، تسلّم مدير مرور محافظة جدة اللواء أحمد بن مساعد السريحي، نيابة عن المدير العام للإدارة العامة للمرور بالمملكة درع التكريم من رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، نظيراً لجهودهم البارزة في خدمة الوطن و تقديراً لدورهم في تعزيز سلامته ، مما يعكس كفاءة وجدارة هذا الجهاز الوطني بفضل ودعم القيادة الرشيدة والإمكانات التقنية الحديثة التي تحظى بها قطاعات وزارة الداخلية كافة.