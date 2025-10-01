بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.. انطلاق المؤتمر الثالث لطب الحشود والطوارئ

البلاد (المدينة المنورة)

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة، تنطلق اليوم فعاليات “المؤتمر العالمي الثالث لطب الحشود والطوارئ 2025″، الذي تستضيفه المدينة المنورة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء ومتخصصين دوليين من أمريكا، وآسيا، وأوروبا، إلى جانب خبراء وطنيين من مختلف القطاعات الصحية والأكاديمية. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد بن عبدالله الفيفي، أن المؤتمر الذي تنظّمه جمعية طبّ طوارئ الأطفال، يهدف إلى تعزيز قدرات الممارسين الصحيين على الاستعداد والاستجابة بفاعلية للمخاطر الصحية المصاحبة للتجمعات البشرية الضخمة، من خلال تطبيق إستراتيجيات للرصد المبكّر، والحدّ من انتشار عدوى الجهاز التنفسي، وأحدث الممارسات في إدارة التجمعات البشرية.

وتناقش جلسات المؤتمر عدة محاور؛ تتضمن دور الذكاء الاصطناعي في الكوارث والطوارئ، وأخلاقيات الرعاية الصحية في التجمّعات واسعة النطاق، ويستعرض جوانب من استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم 2026م، وجاهزية المملكة لاستضافة كأس العالم 2034م، إضافة إلى إدارة الحشود والتطوير اللوجستي. ويستقطب المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين إلى جانب خبرات وطنية رائدة ممثلة في هيئة الصحة العامة”وقاية”، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وجامعة طيبة، وجامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، مما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات بين المملكة والعالم.