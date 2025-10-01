الرياضة

الهلال يتجه لمركز التحكيم الرياضي للطعن على عقوبات كأس السوبر

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1447 هـ       1 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
دخل نادي الهلال مرحلة جديدة في أزمته مع اتحاد الكرة السعودي، بعدما تقدّم بطعن رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الاستئناف التي ثبتت العقوبات الصادرة بحقه على خلفية الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ أغسطس الماضي.

وكان الهلال قد اعتذر عن عدم خوض منافسات البطولة بسبب ضيق فترة الإجازة الصيفية للاعبين، وعدم حصولهم على الوقت الكافي للراحة عقب المشاركة في مونديال الأندية 2025، الأمر الذي اعتبرته لجنة الانضباط مخالفة تستوجب العقوبة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارات صارمة تضمنت:

– تغريم نادي الهلال 500 ألف ريال سعودي

– حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر– حرمانه من أي عوائد مالية خاصة بنسخة 2025-2026 من البطولة

قرار لجنة الاستئناف

لم تنجح محاولات الهلال في الاستئناف، حيث أصدرت اللجنة قرارها النهائي الذي نص على:

تثبيت الغرامة المالية– اعتبار فريق القادسية فائزاً (3-0) في نصف النهائي– حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم التالي.

الحسم للتحكيم الرياضي

بعد هذا التطور، أصبح الملف في يد مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي سيحسم الموقف النهائي؛ إما بتخفيف العقوبات أو إلغائها، أو تثبيت العقوبات وإغلاق الملف نهائياً.

