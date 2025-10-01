الهلال يتجه لمركز التحكيم الرياضي للطعن على عقوبات كأس السوبر

البلاد (جدة)

وكان الهلال قد اعتذر عن عدم خوض منافسات البطولة بسبب ضيق فترة الإجازة الصيفية للاعبين، وعدم حصولهم على الوقت الكافي للراحة عقب المشاركة في مونديال الأندية 2025، الأمر الذي اعتبرته لجنة الانضباط مخالفة تستوجب العقوبة. وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارات صارمة تضمنت: – تغريم نادي الهلال 500 ألف ريال سعودي

دخل نادي الهلال مرحلة جديدة في أزمته مع اتحاد الكرة السعودي، بعدما تقدّم بطعن رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الاستئناف التي ثبتت العقوبات الصادرة بحقه على خلفية الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ أغسطس الماضي.

– حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر– حرمانه من أي عوائد مالية خاصة بنسخة 2025-2026 من البطولة