الهلال يتجه لمركز التحكيم الرياضي للطعن على عقوبات كأس السوبر

دخل نادي الهلال مرحلة جديدة في أزمته مع اتحاد الكرة السعودي، بعدما تقدّم بطعن رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الاستئناف التي ثبتت العقوبات الصادرة بحقه على خلفية الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ أغسطس الماضي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قرارات صارمة تضمنت:
– تغريم نادي الهلال 500 ألف ريال سعودي
– حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر– حرمانه من أي عوائد مالية خاصة بنسخة 2025-2026 من البطولة
قرار لجنة الاستئناف
لم تنجح محاولات الهلال في الاستئناف، حيث أصدرت اللجنة قرارها النهائي الذي نص على:
–تثبيت الغرامة المالية– اعتبار فريق القادسية فائزاً (3-0) في نصف النهائي– حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم التالي.
الحسم للتحكيم الرياضي