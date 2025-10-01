 النصر يعبر الزوراء بثنائية في أبطال آسيا 2

بدأت الإثارة في الدقيقة 52، عندما سدد عبد الله الخيبري كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الزوراء، لييضع النصر في موقع السيطرة على أحداث المباراة.

وعزز جواو فيليكس تقدم النصر بالهدف الثانيفي الدقيقة 81، بعد مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء وضع بها الكرة في الشباك بطريقة جميلة.