 النصر يعبر الزوراء بثنائية في أبطال آسيا 2

9 / ربيع الآخر / 1447 هـ 1 أكتوبر 2025

البلاد (جدة) حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على مضيفه الزوراء العراقي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الألابعاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2 بدأت الإثارة في الدقيقة 52، عندما سدد عبد الله الخيبري كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الزوراء، لييضع النصر في موقع السيطرة على أحداث المباراة. وعزز جواو فيليكس تقدم النصر بالهدف الثانيفي الدقيقة 81، بعد مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء وضع بها الكرة في الشباك بطريقة جميلة. يتلك النتيجة تصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما حل الزوراء في المركز الثاتي، وفي جعبته 3 نقاط من فوز وخسارة.