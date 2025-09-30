وضع محددات واضحة لـ«المخالفات».. وزير الإعلام: وعي المجتمع أفضل عقوبة للمحتوى الهابط

البلاد (الرياض )

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن وعي المجتمع السعودي وإيجابياته يشكلان خطّ الدفاع الأول والأكثر فاعلية ضدّ المحتوى الهابط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس (الاثنين) في الرياض، حيث أعرب الدوسري عن سعادته بـ”ردود الأفعال الإيجابية” التي صاحبت تداول ضوابط تنظيم المحتوى، والتي تعكس وعي المجتمع الذي يُراهن عليه دائمًا.

وأشار الدوسري إلى أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عملت على وضع محددات واضحة لمخالفات المحتوى لمساعدة صُناع المحتوى على فهمها بشكل أكبر، وتجنب الوقوع فيها، وعقدت الهيئة ورش عمل لإيضاح هذه المحدِّدات.

وأكد أن مواجهة المحتوى الهابط، الذي يتعارض مع القِيَم، تتطلب الحزم، وهو ما تقوم به الهيئة كجزء من واجباتها، ولكنه شدد على أن أفضل عقوبة لصُناع المحتوى الهابط هي الرفض المجتمعي لمتابعتهم، داعيًا إلى عدم التجاوب مع المحتوى السلبي وعدم إعادة نشره أو التفاعل معه لكي يضمحل وينتهي.

وشدد وزير الإعلام على أن صيانة القيم والهُوِيَّة المجتمعية منطلق وطني أصيل ومبدأ ثابت، مشيرًا إلى أن المحتوى السلبي”قليل جدًا ولا يتجاوز 1%”، بينما يشكل المحتوى الإيجابي الكبير غالبية المحتوى، الذي يتضمن التثقيف والتوعية ونشر المعرفة والقِيَم السعودية المعتَزّ بها.

وأشار الدوسري إلى أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام رصدت، بالتعاون مع الشركاء التنظيميين، مخالفات جسيمة في محتوى لعبة”روبلوكس”. وعلى إثر ذلك، عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع الشركة لمعالجة هذه المخالفات أو حجب اللعبة. وقد استجابت الشركة لهذه المطالب، حيث قامت بحذف المحادثات الصوتية والكتابية، وحجبت أكثر من 300 ألف لعبة إلكترونية مخالفة لحين استكمال تطوير أدوات فاعلة لمراقبة المحتوى الرقمي داخل اللعبة.

واستطرد وزير الإعلام على نقطتين أساسيتين في هذا السياق؛ الأولى هي التأكيد على أن”أطفالنا أمانة في أعناقنا”، ويجب صيانتهم وحمايتهم من أي ثغرات في الألعاب، أو المحتوى الرقمي لبناء مستقبل الوطن. أما الثانية، فهي أن العبء الحقيقي في حماية النشء لا يقع فقط على عاتق الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أو الحجب، بل هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأسرة.

وفي قطاع الأمن السيبراني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مبادرة ولي العهد العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني؛ لضمان فضاء رقمي آمِن. كما حققت المملكة للعام الثاني على التوالي، المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني؛ وفقًا لتقرير التنافسية لعام 2025.

تدشين أول برج مراقبة افتراضي بمطار العلا

أكد وزير الإعلام أنه في مجال التحول الرقمي، دشنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أول برج مراقبة افتراضي عن بُعد في الشرق الأوسط بمطار العلا الدولي. وفي منجَزات الاستثمارات السعودية، حافظ صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني على التوالي على تصنيفه كالأعلى قيمة بين الصناديق السيادية، وعلامته التجارية هي الأسرع نموًا عالميًا.

وأضاف:” في قطاع الصناعة، بلغ عدد المنتجات الوطنية التي أدرجتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في القائمة الإلزامية 1444 منتجًا، ضمن 16 قطاعًا حيويًا حتى منتصف 2025. ولدعم الصادرات غير النفطية، تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية لبنك الصادرات والاستيراد السعودي 89 مليار ريال، وتجاوزت قيمة عروض القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي 88 مليار ريال منذ انطلاق الرؤية”.

انطلاق أكاديمية الفنون للموهوبين الثقافيين

في القطاع الإعلامي، قال الدوسري: إن 6 جهات سعودية فازت بتسع جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي؛ منها 3 جوائز لوزارة الإعلام. واستكمالاً لجهود تطوير القطاع، تقدم لبرنامج ابتعاث الإعلام أكثر من 14 شركة بأكثر من 200 فرصة تدريبية وتعليمية في مجالات الإعلام الحديث كالرقمي وصناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية وتحليل البيانات. واختتمت الإنجازات بالكشف الأثري الجديد في نيوم، حيث أعلنت هيئة التراث عن أقدم اكتشاف استيطان بشري معماري موثق في الجزيرة العربية، يمتد تاريخه إلى 11 ألف عام”.