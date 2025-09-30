وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بالهند

البلاد (الرياض)

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض أمس (الاثنين)، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين حديثًا لدى جمهورية الهند هيثم بن حسن المالكي. وخلال اللقاء، هنأ آل الشيخ السفير بصدور الثقة الملكية الكريمة بتعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية الهند، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، شكر السفير هيثم بن حسن المالكي، الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على توجيهاته، التي ستكون نبراسًا لخدمة الوطن والقيادة، وبما يعزز العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الإسلامية.