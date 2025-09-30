فايز: الثقافة تلعب دوراً مهماً في خطط التحول الوطني

البلاد (الرياض)

شدد نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، خلال جلسة “تخطي الحدود وتشكيل الاقتصاد الثقافي العالمي”، أن الثقافة تلعب دورًا مهمًا في تنويع مصادر الدخل، وفي خطط التحول الوطني من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الاعتماد على التعليم والابتكار، في تشكيل الاستثمار الثقافي الجديد، لافتًا إلى الإعلان عن إطلاق أول جامعة للفنون بالرياض، مع وجود أكثر من 28 ألف طالب يتلقون تعليمهم في مختلف الفنون.

فيما استعرضت رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث الشيخة مي آل خليفة، أبرز ملامح التجربة البحرينية في الاستثمار الثقافي من خلال تسليط الضوء على مشروع طريق اللؤلؤ الذي نجح في تحقيق العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى إبراز الهوية المحلية بعد إنشاء بنية تحتية ثقافية مستدامة في أحد أهم المواقع الأثرية بالعاصمة المنامة؛ الأمر الذي أسهم في نيل العديد من الجوائز والإشادات العالمية.

من جهته، أكد الأمين العام السابق المفوض الاتحادي الألماني للثقافة والإعلام الدكتور أندرياس غورغن، أن الثقافة هي تعلُّم مشترك بين كل الأطراف، مشيرًا إلى استثمار ألمانيا نحو 22.3 مليار يورو في القطاع الثقافي الذي يضم أكثر من (7000) متحف، و(1200) قاعة سنيما، مشددًا على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف دول العالم.