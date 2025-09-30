شورى لينكس” يُعلن عن افتتاحه الرسمي كأول ملعب جولف على جزيرة في السعودية

تجربة ضيافة متكاملة

بالتزامن مع افتتاح الملعب، تستعد جزيرة “شورى” لاستقبال ضيوفها في ثلاثة من أفخم المنتجعات العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهي:

– منتجع “إس إل إس البحر الأحمر”: يقدم تجربة ضيافة عصرية جريئة من خلال 150 وحدة إقامة فاخرة تتنوع بين الغرف والشقق والفلل ذات الإطلالات البحرية المباشرة أو العائمة فوق المياه.

– منتجع “ذي ريد سي إديشن”: واحة من الفخامة العصرية تضم 240 غرفة وجناحاً أنيقاً، مع سبا عالمي ومجموعة متنوعة من المطاعم الراقية.

– منتجع “إنتركونتيننتال البحر الأحمر”: يجسد مفهوم الرفاهية المتناغمة مع الطبيعة عبر 210 غرف وأجنحة أنيقة، وخمس وجهات راقية لتناول الطعام، وسبا متكامل.

تصميم عالمي وتحدٍّ فريد

أبدع “كيرلي” وفريقه، الذين يقفون خلف تصميم أشهر ملاعب الجولف العالمية، في ابتكار ملعب يجمع بين الجمال والتحدي. يمتد “شورى لينكس” على مسافة 7,400 ياردة (6,858 متراً) بمعدل 72 ضربة (Par-72)، ويتعرج مساره بين غابات المانغروف والكثبان الرملية، قبل أن يحاذي الساحل في الحفر من 4 إلى 7، مقدماً تجربة لعب لا تُنسى. وتصل التجربة إلى ذروتها في الحفر من 14 إلى 18 التي تكشف عن إطلالات بانورامية مبهرة على البحر المفتوح، وصولاً إلى الحفرة الأخيرة أسفل النادي الأيقوني الذي صممته شركة “فوستر آند بارتنرز”.

وفي هذا السياق، قال جون بروك، المدير العام لملعب “شورى لينكس”: “بعد سنوات من العمل في أبرز ملاعب ومنتجعات الجولف حول العالم، أستطيع القول بثقة إن “شورى لينكس” يقدم تجربة استثنائية بكل المقاييس. فهو لا يتميز بجمال موقعه وتصميمه المدروس فحسب، بل يجسد طموحاً لافتاً في رؤيته. ولا شك لديّ في أنه سيرسّخ مكانته سريعاً كوجهة لا غنى عنها لعشاق الجولف، من المحترفين المتمرسين إلى المبتدئين الشغوفين”.

بدوره أكّد نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية أنه: “من خلال شراكتنا الوثيقة مع البحر الأحمر الدولية، نؤكد التزامنا ببناء بيئة استثمارية متكاملة تضع المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة حيث يلتقي الجمال الطبيعي مع الابتكار والاستدامة. ولا يُعد شورى لينكس مجرد عرض لرؤيتنا الطموحة فحسب، بل هو أيضًا نقطة انطلاق أساسية في رسم مسار سياحة الجولف في المملكة-وبوابة تمهّد للزوار الدوليين لاكتشاف المكانة المتنامية للسعودية كمركز سياحي عالمي المستوى. إنه يقف مصدر إلهام لعشّاق الجولف والمستثمرين وصنّاع القرار حول العالم”.

من جانبه، علّق جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية”، بقوله: “يمثل “شورى لينكس” خطوة جديدة في رفع معايير رياضة الجولف على مستوى المنطقة. هذا المشروع محطة مهمة ضمن مساعينا لإعادة تعريف السياحة العالمية، من خلال التزامنا بالاستدامة والتصميم المبتكر، وتطوير محفظة رياضية متنوعة تليق بوجهة “البحر الأحمر”، وبما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030”.

استدامة في قلب التجربة

عملت “البحر الأحمر الدولية” مع منظمة (GEO) للجولف المستدام منذ المراحل الأولى للتصميم، لضمان تطوير ملعب ينسجم مع أعلى معايير الاستدامة العالمية. وقد ركّز التعاون على إدارة الموارد المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث جرى اعتماد أعشاب مقاومة للملوحة، وأنظمة ري ذكية مرتبطة بمحطات الطقس لتحديد الجداول المثلى، إضافةً إلى أدوات متابعة زراعية متقدمة تضمن كفاءة استخدام المياه وتدعم استدامة وصحة العشب على المدى الطويل.