شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي

البلاد (الرياض)

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة أمس (الاثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي عدداً من التقارير السنوية لجهات حكومية، واتخذ بشأنها قرارات وتوصيات مهمة. وأقر المجلس توصيات على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي (1445-1446هـ)، شملت التنسيق مع المركز الوطني للتنافسية لتقدير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لمشروعات الأنظمة، وإعداد إطار وطني لرصد أثر البرامج الحكومية على تنمية المناطق، وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، إضافةً إلى تطوير مبادرات مستدامة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وأصدر المجلس قرارات بخصوص تقرير بنك التنمية الاجتماعية، أوصى فيها بالاستثمار في نماذج التمويل البديلة مثل التمويل الجماعي، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي لمواءمة البرامج التمويلية مع دعم المنتجات الوطنية، وتطوير مؤشرات لقياس الأثر، بجانب توظيف الحلول الرقمية لرصد الاحتياجات التمويلية، وابتكار مبادرات تستهدف ذوي الإعاقة ودور الإيواء.

وناقش المجلس تقرير صندوق التنمية الثقافي، حيث أكد الأعضاء على أهمية تعزيز الاستدامة المالية، تبني سياسات واضحة للإقراض والاستثمار، ودعم مختلف القطاعات الثقافية مع التركيز على اللغة والأدب والتراث. وطلبت اللجنة المختصة مزيداً من الوقت لدراسة الملاحظات.

وفي مناقشة تقرير جامعة حائل، شدد الأعضاء على تطوير النشر العلمي، تعزيز مهارات المستقبل، إنشاء مراكز للابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي ببراءات الاختراع. وطُرحت مقترحات بإنشاء كلية للزراعة، تطوير برامج لدعم المزارعين، واستكمال مشروع المستشفى الجامعي. كما دُعي إلى إنشاء قسم مستقل للقانون يمنح درجة البكالوريوس.

إلى جانب ذلك، وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها التعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة ونظيره الأمريكي، والتعاون بين وزارة البيئة السعودية ووزارة الزراعة الهولندية في مجال الابتكارات الزراعية، واتفاقية خدمات جوية مع صربيا، إضافة إلى إنشاء مجلس شراكة إستراتيجية مع إيطاليا.