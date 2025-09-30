الرياضة

الأخضر يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1447 هـ      30 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

خسر المنتخب السعودي تحت (20) عامًا في مستهل مشواره، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب 2025، أمام نظيره الكولومبي بهدف دون رد، في المواجهة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب فيسكال دي تالكا، لحساب المجموعة السادسة، التي تضم لجانبه منتخبات نيجيريا والنرويج.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أوسكار بيريرا عند الدقيقة (65).
ويلاقي الأخضر نظيره النيجيري ضمن منافسات الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *