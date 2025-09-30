الأخضر يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب

خسر المنتخب السعودي تحت (20) عامًا في مستهل مشواره، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب 2025، أمام نظيره الكولومبي بهدف دون رد، في المواجهة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب فيسكال دي تالكا، لحساب المجموعة السادسة، التي تضم لجانبه منتخبات نيجيريا والنرويج.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب أوسكار بيريرا عند الدقيقة (65).

ويلاقي الأخضر نظيره النيجيري ضمن منافسات الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل.