يوم عالمي لتطبيق اشتراطات السلامة.. مكانة عالمية رائدة للسعودية في التجارة البحرية

البلاد (جدة)

يحل اليوم البحري العالمي في نهاية سبتمبر من كل عام، تقديرًا لأهمية القطاع البحري العالمي ودوره المحوري في دعم جميع القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية، ولإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية “IMO”، لتأكيد المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة إقليميًا ودوليًا ضمن قطاع النقل البحري.

وتُشكّل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا للتجارة البحرية الدولية، لمكانتها الإستراتيجية التي تربط القارات الثلاث، وتجسيد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مع دورها في الحفاظ على حركة الملاحة البحرية الدولية، ودورها المهم في رفع مستوى السلامة البحرية، حيث تعد المملكة بوابة للعالم في حركة التجارة بين الشرق والغرب، كذلك بين الشمال والجنوب؛ حيث تمر من خلالها 13 % من حجم التجارة العالمية.

وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة نجاحات بارزة وقفزات كبيرة وفق المؤشرات الدولية، مسجلة مراكز متقدمة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي البحري للبنك الدولي، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية جديدة؛ إذ تؤدي دورًا بارزًا في الحفاظ على حركة الملاحة البحرية الدولية، ومضاعفة جهودها في رفع مستوى السلامة البحرية.

ويؤكد اليوم البحري العالمي أهمية تضافر الجهود لجميع دول العالم من أجل تطبيق معايير واشتراطات السلامة في الملاحة البحرية، ومستقبل الملاحة البحرية، ومنع وقوع الكوارث البحرية وحماية الأرواح، وقد احتفت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للنقل باليوم البحري العالمي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري، بإقامة فعاليات وأنشطة بحرية تلامس هذا اليوم والأهداف التي يحملها.