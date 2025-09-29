وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة

هاني البشر ( الرياض )

أصدرت وزارة الرياضة، بيانًا صحفيًا بشأن نتائج التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال مباراة العروبة والقادسية التي أُقيمت على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وجاء فيه : إشارةً إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالتحقيق في أحداث مباراة العروبة والقادسية، والتي أقيمت على ملعب جامعة الجوف، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبعد دراسة الإفادات الواردة من الجهات والإدارات المعنية، والاطلاع على جميع المستندات ذات العلاقة، ومحضر الاجتماع التنسيقي، فقد تقرر ما يلي:

أولاً/ توجيه الإنذار الخطي لكلٍّ من: رئيس مجلس إدارة نادي العروبة ونائبه، والرئيس التنفيذي والمنسق التشغيلي للنادي، وذلك بعد ثبوت مخالفة النادي للإجراءات المعتمدة في تنظيم المباريات الرسمية، وفقاً لما ورد في الضوابط التنظيمية والتشغيلية لاستخدام المنشآت الرياضية.

ثانياً/ توجيه إدارة نادي العروبة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة مع الشركة المنظمة.

ثالثاً/ إلزام نادي العروبة بإعادة قيمة التذاكر المباعة للجماهير التي لم يُسمح بدخولها منذ بداية المباراة.

رابعاً/ توجيه الإنذار إلى كلٍّ من: مدير فرع الوزارة بمنطقة الجوف، والمشرف على ادارة وتشغيل الملعب.

خامساً/ إحالة مخالفات شركة الصيانة للجهة المختصة، لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقها.

سادساً/ التعميم على فروع ومكاتب الوزارة كافة بالالتزام والتأكد من تطبيق جميع الضوابط التشغيلية والتنظيمية لاستخدام المنشآت الرياضية.

سابعاً/ توجيه الاتحاد السعودي لكرة القدم، للتأكد من تنفيذ جميع ما ورد في اللوائح التشغيلية التفصيلية لمسابقاته، وبما يتوافق مع الضوابط التشغيلية والتنظيمية للمنشآت الرياضية الصادرة عن الوزارة.

كما وجَّه سمو وزير الرياضة جميع الجهات المعنية، بمراجعة الاجراءات ذات العلاقة كافة، لضمان عدم تكرار ما حدث، والتأكد من تقديم تجربة حضور مميزة للجماهير الرياضية بمختلف المنشآت الرياضية.