مُحافظ جدة يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة العقيد عبدالله عمر الزهراني.
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة العقيد عبدالله عمر الزهراني.
وتسلّم سموه خلال الاستقبال تقرير النصف الأول من العام 2025، متضمنًا أعمال إدارة دوريات الأمن بالمحافظة.
وقدّم شكره لمنسوبي إدارة دوريات الأمن بالمحافظة، نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين.
وقدّم شكره لمنسوبي إدارة دوريات الأمن بالمحافظة، نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين.