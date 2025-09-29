متابعات

مُحافظ جدة يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة

صحيفة البلاد 7 / ربيع الآخر / 1447 هـ      29 سبتمبر 2025
البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة العقيد عبدالله عمر الزهراني.
وتسلّم سموه خلال الاستقبال تقرير النصف الأول من العام 2025، متضمنًا أعمال إدارة دوريات الأمن بالمحافظة.
وقدّم شكره لمنسوبي إدارة دوريات الأمن بالمحافظة، نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين.
