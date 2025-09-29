المحليات

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى غزة

البلاد (معبر رفح)
عبرت أمس (الأحد) دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية السعودية منفذ رفح الحدودي، تضم سلالًا غذائية وحليب أطفال، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع واستمرار الحرب عليه.

