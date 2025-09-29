الرياضة

“مع الأخضر قدام”.. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1447 هـ      29 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر (الرياض)
سجّلت الحملة الجماهيرية “مع الأخضر قدام”، التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاعلًا واسعًا من الأندية السعودية والاتحادات الرياضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعمًا للمنتخب السعودي الأول، قبل مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم (2026).

جاء إطلاق الحملة بالتزامن مع إعلان المدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد قائمة اللاعبين المشاركين في مواجهتي الملحق بمحافظة جدة، أمام إندونيسيا (8 أكتوبر)، والعراق (14 أكتوبر)، وذلك في مبادرة وطنية تهدف إلى تحفيز الجماهير ودعم مسيرة المنتخب نحو الوصول للمونديال. وعبّرت الأندية والاتحادات عن مساندتها من خلال نشر رسائل تحفيزية لجماهيرها عبر حساباتها الرسمية بما يعكس وحدة الصف الرياضي والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة. وأكّد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هذا التفاعل يجسّد روح المسؤولية الوطنية، ويعزز الدعم المعنوي للأخضر استعدادًا للاستحقاق القارّي المُقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *