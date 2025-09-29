“مع الأخضر قدام”.. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي

هاني البشر (الرياض)

سجّلت الحملة الجماهيرية “مع الأخضر قدام”، التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاعلًا واسعًا من الأندية السعودية والاتحادات الرياضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعمًا للمنتخب السعودي الأول، قبل مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم (2026).

جاء إطلاق الحملة بالتزامن مع إعلان المدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد قائمة اللاعبين المشاركين في مواجهتي الملحق بمحافظة جدة، أمام إندونيسيا (8 أكتوبر)، والعراق (14 أكتوبر)، وذلك في مبادرة وطنية تهدف إلى تحفيز الجماهير ودعم مسيرة المنتخب نحو الوصول للمونديال. وعبّرت الأندية والاتحادات عن مساندتها من خلال نشر رسائل تحفيزية لجماهيرها عبر حساباتها الرسمية بما يعكس وحدة الصف الرياضي والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة الحاسمة. وأكّد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هذا التفاعل يجسّد روح المسؤولية الوطنية، ويعزز الدعم المعنوي للأخضر استعدادًا للاستحقاق القارّي المُقبل.